Como os sócios colorados se comportaram depois do rebaixamento

Luiz Zini Pires

O Inter fechou janeiro de 2016 com 87.443 sócios em dia.

Um ano depois, segundo os mais recentes números divulgados pelo clube, são 85.102 os que pagam todos os meses.

O efeito Série B, entre outros, deixou 2.331 torcedores inadimplentes.

Os números de fevereiro de 2017 serão conhecidos nos próximos dias.

O clube perdeu sócios em quase todas as localidades: Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Interior e em outros Estados do Brasil.

Ganhou só no Exterior. Tinha 269. Somou mais oito sócios fiéis. Exemplares.

As mulheres ocupam expressivos 21,81% do quadro social do Beira-Rio.