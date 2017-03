Companheiro ideal do argentino Cuesta está fora do Beira-rio

Luiz Zini Pires

Víctor Cuesta, 28 anos e 1m87cm, quase 10 de carreira, chega ao Beira-Rio com status de titular, mesmo com apenas 90 minutos de amostragem, um jogo contra o modesto Ypiranga, em Erechim, pelo Gauchão.

O zagueiro canhoto não saiu do Independiente, da Argentina, para sentar no banco de reservas colorado no Gauchão e na Série B. Nem pensar, nem no sonho. Custou quase R$ 5 milhões. Não é opção. É uma contratação cara. Precisa ser titular. Já.

O argentino Cuesta deve encarar um desafio enorme em Porto Alegre. O Inter ainda não achou seu companheiro ideal, talvez precise buscar mais um, acionar agentes no Exterior outra vez.

Opções, Paulão e Ernando estão marcados com a Série B nas paletas. A torcida deseja distância da dupla.

Leo Ortiz ainda é novo e nervoso, um zagueiro em formação.

Klaus veio do Juventude e precisa mostrar quem é de verdade.

Neris, ex-Santa Cruz, nunca foi testado no seu novo clube como deve ser uma homem de zaga.

Zagueiros precisam conquistar a confiança da torcida, ou não terão paz e tranquilidade quando a bola rolar de verdade nos jogos do Inter.

Zagueiro é uma carência antiga no Inter, sentida antes mesmo da trágica temporada de 2016. Antônio Carlos Zago deve saber. O treinador foi um zagueiro de Seleção e com grande experiência internacional. Conhece a posição. Sabe quem é quem no seu time depois de mais de 70 dias de trabalho em 2017.