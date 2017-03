Conheça o gremista da Libertadores elogiado pelos europeus

Luiz Zini Pires

O espanhol AS, editado em Madrid e um dos diários esportivos mais populares da Europa, mapeou os 46 clubes da edição 2017 da Copa Libertadores da América e destacou 10 jovens – nove deles abaixo dos 21 anos. Jogadores que são seguidos (ou devem ser) pelos grandes clubes europeus.

Entre os eleitos está Beto da Silva, atacante peruano que o Grêmio buscou no tradicional PSV, da Holanda, e que ainda nem estreou na Arena.

O meio-campo Thiago Maia, do Santos, e goleador Felipe Vizeu, do Flamengo, foram os outros brasileiros destacados pelos jornalistas especializados da edição online do jornal.

O AS lembrou de três jogadores criados na Argentina, como o volante Santiago Ascacibar, do Estudiantes, classificado como o novo Mascherano, o goleiro Augusto Batalla, do River Plate, e o atacante Hernán Toledo, do Lanús.

O goleador Diego Rossi, do Penarol, e o volante Felipe Carballo, do Nacional, ambos uruguaios, receberam elogios da publicação.

Mas ninguém tira os olhos da nova joia colombiana de apenas 19 anos e 1m89cm. É o atacante Damir Ceter, do Independiente de Santa Fe, revelação da segunda divisão do país na temporada passada.

Uma das exceções da lista é o meio-campo Ayrton Preciado, o único atleta acima dos 21 anos citado no levantamento dos espanhóis. Com 22 anos, Preciado é equatoriano, defende o Emelec e já foi elogiado aos dirigentes gremista pelo conterrâneo Miller Bolaños.