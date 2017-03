Conheça o novo projeto de vida do maestro gremista Douglas

Luiz Zini Pires

A fama do catarinense Douglas, 35 anos, junto ao fã gremista fez da sua camisa 10 uma grife.

Neste sábado, antes de Grêmio e Juventude, que começa às 19h, em Porto Alegre, o meia lança no espaço Vip Gold da Arena uma linha especial de cosméticos. Começa com bálsamo para barba e um xampu. Todas as embalagens exibem um autógrafo do atleta, eleito o craque da edição 2016 da Copa do Brasil, no do pentacampeonato tricolor.

Douglas se recupera de uma cirurgia do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Volta somente no segundo semestre deste ano.

A MS+, assessoria de comunicação de Douglas, e a QOD Barber Shop, uma importante exportadora de cosméticos do país, se uniram para possibilitar o lançamento da linha de produtos assinadas pelo ídolo.