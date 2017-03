Cria do Beira-Rio é unanimidade nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia

Luiz Zini Pires

Gaúcho do Vale do Sinos, cria do Beira-Rio, 24 anos, cinco temporadas como profissional, Alisson ganhou protagonismo nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018 depois de 13 rodadas.

É preciso alcançar 13,1 vezes a meta do número 1 da Seleção Brasileira, atual goleiro da Roma, ex-Inter, no torneio para marcar um gol.

O argentino Romero, segundo na relação da fase da América do Sul do Mundial 2018, sofre um gol a cada 10,9 chutes.

O instável Gallese, do Peru, é o mais frágil entre 10 goleiros das Eliminatórias. Lamenta um gol a cada 6,33 conclusões ao seu gol.