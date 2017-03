Del Nero dá o primeiro e sólido passo para ficar na CBF até 2022

Luiz Zini Pires

Em silêncio, na manhã desta quinta-feira, na sede milionária da Barra da Tijuca, no Rio, a CBF turbinou seu poder no futebol brasileiro depois de um encontro com representantes das federações estaduais. Cimentado por 27 federações, Marco Polo Del Nero, dono da cadeira número 1 da entidade, deu um sólido passo para ser reeleito em 2018 – caso a Justiça não entre em seu gabinete. Ganhar mais quatro anos de superpoder.

O dirigente paulista é acusado pelo FBI de se beneficiar de um vasto esquema de propina na venda de direitos de TV de torneios no exterior e no país.

Del Nero liderou a criação de uma nova e esperta regra nas eleições presidenciais da CBF. A partir de agora, cada federação terá peso três nos processos eleitorais. Cada voto valerá três vezes.

O peso do voto dos 20 presidentes dos clubes da Série A valerá dois.

Os clubes da Série B, por outro lado, ficaram com peso um.

No total, os dirigentes das federações estaduais terão 81 votos contra 60 dos clubes. Será quase impossível que os clubes, mesmo unidos, o que é difícil e improvável, possam lançar um candidato em condições de liderar a CBF.

As atrasadas federações, outra vez, ficam no comando, mas sempre coordenadas pela CBF. João Havelange e Ricardo Teixeira fizeram escola. Del Nero, 76 anos, é da mesma turma. Deseja ficar na CBF até 2022, talvez mais um pouco.