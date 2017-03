Dirigente do Cruzeiro entende que seu time pode vencer o Inter de novo

Luiz Zini Pires

Depois de 11 jogos, o Cruzeiro, que trocou Porto Alegre por Cachoeirinha, mas joga em Gravataí enquanto sua Arena não fica pronta, terminou a primeira fase do Gauchão em segundo lugar. Ficou atrás do líder Novo Hamburgo, mas superou a dupla Gre-Nal.

Presidente do centenário clube durante seis anos e vice de futebol na atual gestão, Dirceu de Castro estava feliz depois da vitória sobre o Inter, 2 a 1, na quarta-feira, e otimista quanto aos dois novos jogos com o mesmo adversário, desta vez nas quartas de final da competição.

Ele falou com coluna. Acompanhe um resumo do papo.

O Grêmio chegou em quarto lugar, o Inter, em sétimo. Como os clubes do Interior superaram a Dupla?

No futebol, não tem mais bobo, nem entre os dirigentes do interior gaúcho. Os clubes estão mais organizados, mais profissionais. A desculpa da pré-temporada, que os clubes do Interior começam os treinos antes, não cola mais no futebol gaúcho. A Dupla ficou atrás depois de 11 rodadas, quase três meses de bola rolando. É muito tempo.

Mas o Cruzeiro não foi bem no ano passado, quase caiu.

Certo. Erramos no planejamento e assumimos. Falha nossa. Nosso trabalho de 2017 começou em 2016. Nosso equipamento melhorou. Jogamos num bom estádio, modesto, mas com qualidade. Treinamos em CT, com gramados em dia. Temos refeitório, fornecemos lanches aos jogadores. Concentramos em um hotel. Pagamos os atletas em dia. O jogador que vem de fora fica tranquilo. Sabe que pode trabalhar bem. Está seguro e é tratado como um profissional de verdade.

E a diferença entre os jogadores dos grandes e dos pequenos times?

Não vejo muita distância entre um e outro na eterna comparação com os atletas da Dupla. No campo de jogo, tudo diminuiu. Um jogador que ganha R$ 15 mil mensais desempenha o mesmo que um que recebe R$ 150 mil. Às vezes, o espírito competitivo do atleta que ganha menos é bem maior. O Gauchão é vitrina para muitos jovens e experientes. Eles buscam uma valorização, talvez em busca de um clube maior e mais rico no segundo semestre.

O que esperar do Cruzeiro, que tem uma folha mensal de R$ 190 mil, contra o Inter, que gasta cerca de R$ 7 milhões com o seu futebol?

Sei que é difícil. Ganhamos uma partida, mas tem mais duas, ainda mais decisivas. A pressão é maior no mata-mata que se aproxima. Chega de todos os lados. O que posso dizer é que não existe mais "jogo jogado".

Fale sobre os jogadores do Cruzeiro? Quem é o destaque?

Não temos um craque. Somos um conjunto, funcionamos assim. Contamos com bom jogadores, profissionais interessados, gente que deseja vencer. Mas o Sander (lateral-esquerdo, 26 anos) é um dos destaques, o melhor do campeonato na posição. Tem grande potencial. Seria titular fácil na dupla Gre-Nal.

Problemas extracampo podem prejudicar o Cruzeiro agora?

O caso do Inter com o STJD, joga no Beira-Rio, não joga? Não acredito. Só nos motiva mais ainda. O partida em Bento Gonçalves foi um exemplo. Vencemos por 2 a 1. Viu como a pressão existe de verdade?

Leia outras colunas de Luiz Zini Pires