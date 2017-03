Estudo econômico mostra Inter com desempenho negativo em 2016

Luiz Zini Pires

Inter faturou R$ 245 milhões no ano passado, mas suas despesas atingiram R$ 245 milhões

O relatório anual Análise Econômico-Financeira dos Clubes Brasileiros, produzida pelo Itaú BBA, aponta o Inter como o destaque negativo de 2016 em termos financeiros. Informa que o clube gaúcho arrecadou R$ 225 milhões. Mas as despesas somaram R$ 245 milhões, o que deixa um débito pesado de R$ 20 milhões na temporada.

O Inter teve o pior desempenho econômico entre os 12 maiores clubes do país, segundo a mais recente análise do banco, com sede em São Paulo.

Já o Grêmio, que arrecadou R$ 236 milhões no ano passado, gastou R$ 210 milhões. Ficou com um saldo de R$ 26 milhões, o que o coloca em sétimo posto entre os 12 grandes.

Os bons resultados, por outro lado, estão quase todos concentrados na sólida e surpreendente recuperação econômica do Flamengo. Com receitas de R$ 379 milhões, deixou as despesas em R$ 233 milhões, obtendo um Ebitda (geração de caixa operacional) de R$ 146 milhões.

Palmeiras, São Paulo e Corinthians ocupam as outras três vagas. Os cálculos do Itaú BBA são preliminares.

Os balanços dos clubes serão conhecidos oficialmente apenas em abril, em três semanas.