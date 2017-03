Ex-gremista Roger se aproxima do primeiro recorde no Atlético-MG

Luiz Zini Pires

Os torcedores mineiros começam a abraçar o gaúcho Roger Machado aos poucos e com fé e carinho.

Depois de oito jogos pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG aparece com 100% de aproveitamento. São oito jogos e oito vitórias, 24 pontos, o que significa a liderança isolada da competição e a classificação antecipada para a próxima fase, que começa no mês que vem.

Desde a reformulação do Campeonato Mineiro, em 2004, nenhum clube conseguiu fechar a fase inicial com 100% de eficiência.

Se superar URT, Cruzeiro e Caldense, os próximos adversários, o Atlético-MG alcançará uma marca inédita. Serão 11 vitórias em 11 jogos.

Desde 2012, quando foi campeão invicto, que o Atlético-MG não termina a primeira fase da competição na liderança.

Na época, o time comandado por Cuca alcançou oito vitórias consecutivas. Se vencer o URT, no domingo, Roger já supera a marca do ex-treinador campeão da Libertadores com o Galo.



O Atlético-MG disputa ainda a Primeira Liga e a Libertadores.