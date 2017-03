Ex-zagueiro da Ulbra e pupilo de Tite quer eliminar Inter na Copa do Brasil

Luiz Zini Pires

Mesmo com quatro empates em sequência no Paulistão, o técnico Fabio Carille, ex-zagueiro da Ulbra, de Canoas, em 2005, está valorizado no Corinthians. Ganhou até aumento salarial recentemente.

Abril, porém, será um mês definitivo na sua vida profissional no Timão. Enfrentará só jogos decisivos: o mata mata do Campeonato Estadual, o Inter, na Copa do Brasil, e a Universidad do Chile, na Copa Sul-Americana.

Nesta quarta-feira, aguarda o Linense, na última rodada da fase de classificação do Paulistão. Não poupará os titulares. O jogo definirá seu adversário na próxima etapa da competição regional.

O paulistano Carille, 43 anos, trabalha no Timão desde 2009. Chegou com o gaúcho Mano Menezes. Atuou nas comissões técnicas de Adilson Baptista, Tite, Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira.

Já foi até espião da CBF na Copa América de 2011, disputada na Argentina.

Sem conseguir acertar com Guto Ferreira, Dorival Júnior e Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional, os favoritos, o clube chamou Carille, que estava no clube, e o nomeou treinador da equipe profissional.