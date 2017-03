FGF não quer nem ouvir falar em árbitros de fora do RS em Gre-Nais

Luiz Zini Pires

O Grêmio reivindica árbitros de fora do Estado caso o Gauchão programe mais dois Gre-Nais, o 413 e o 414, nas próximas três fases da competição: quartas de final, semifinal ou final. O desejo é antigo. É exigência anual, a cada Gauchão.

A novidade é que os dirigentes tricolores querem a ajuda do rival Inter na nova empreitada.

A Federação Gaúcha de Futebol, por sua vez, afirma que não mudará de ideia. Clássico no Gauchão, seja na Arena ou no Beira-Rio, será dirigido por árbitros locais.

A comissão de arbitragem não aceita nem discutir com os dirigentes da Dupla se for procurada. Fechou a porta na questão. Confia nos seus árbitros.



O Rio Grande do Sul tem dois dois melhores árbitros do país, Anderson Daronco, da Fifa, e Leandro Vuaden – mesmo que ele tenha errado no último Gre-Nal, quando não marcou um pênalti sobre Pedro Rocha no primeiro tempo da partida.

O pênalti, porém, não é unanimidade. Nem todos pensam como eu.

Muitos colegas, gente competente, classifica o polêmico lance como normal, de jogo, de jogo duro, pura competição.