Grêmio bota o pé na Libertadores com grupo carente

Luiz Zini Pires

Geromel é um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro e c om status de Seleção Brasileria Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

É fácil culpar o árbitro Leandro Vuaden. Colocar um alvo na porta central do edifício milionário da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre

A lesão de Geromel, a costela fraturada, foi o clássico acidente de jogo. É bem diferente do que aconteceu com Miller Bolaños, em outro Gre-Nal, depois de um lance maldoso do lateral William.

A costela de Geromel escancara um problema de construção de grupo. Em ano de Libertadores, de Brasileirão e de Copa do Brasil, quase tudo junto, é preciso contar com quatro zagueiros com camisa de titular. Encontrar boas opções.

Zagueiros são os que mais levam cartões amarelos e vermelhos nos jogos pegados do torneio sul-americano. O revezamento na zaga durante os jogos é natural. Dificilmente o titular jogará três ou quatro jogos em sequência.

O Grêmio tem dois atletas testados no setor, experientes e confiáveis: Geromel e Kannemann. Ficou com um. É pouco, é o mínimo.

No ano passado, em mais uma Libertadores, o Grêmio encarou o Rosario Central, na Argentina, com um defesa improvisada, com Fred, Bressan e até Marcelo Hermes. Deu a lógica. Perdeu. A lição não serviu. Ninguém copiou na Arena. Papel? Caneta? Ninguém anotou.

Se a direção acertou em reforçar o ataque, errou ao não olhar para a defesa e nem encontrar um volante capaz de ocupar o espaço libertador por Walace. Pagará o preço. Estreia na Libertadores sem Geromel. Abre um buraco na zaga. Corre atrás de um zagueiro. Tudo seria mais fácil com um melhor planejamento.