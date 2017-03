Inter é o clube brasileiro com mais mulheres no quadro social

Luiz Zini Pires

Quando se fala em sócias mulheres nos grandes clubes, o Inter domina o futebol brasileiro. É número 1, com 23% de integrantes femininas em seu exemplar quadro de sócios-torcedores, segundo números do Movimento por um Futebol Melhor.

O segundo colocado é pura surpresa. O Atlético-PR conta com aproximadamente 20%. Ganha do Grêmio, que aparece com 16%.



Leia mais:

Clubes de futebol do Brasil prestam homenagem ao Dia Internacional da Mulher



Corinthians e Cruzeiro fecham o Top 5, com cerca de 15% cada um.

A Chapecoense, hoje uma marca mundial, já conta com 14% de mulheres no quadro social, que cresce sem parar.

A força da mulher no futebol é real. Exemplo: a venda de produtos femininos na Academia Store, lojas oficiais do Palmeiras, cresceu 50% em 2016, temporada do título do Brasileirão.