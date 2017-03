Inter não sabe mais jogar sem um argentino chamado D'Alessandro

Luiz Zini Pires

O exílio de 12 meses de D'Alessandro em Buenos Aires, abraçado pelos vermelhos e brancos do River Plate, um gigante sul-americano, ofereceu sérias lições ao Inter. O Colorado desceu de divisão no Brasileirão.

Com o gringo, talvez, tivesse ficado no seu histórico lugar. Quem sabe?

Com a volta de D'Alessandro, dois meses depois, o Inter já recuperou algo precioso. A indignação, a vontade de não perder, de não se entregar aos maus resultados. O capitão voltou, o líder está em ação.

D'Alessandro não ofertou apenas ânimo dobrado aos colegas, muitos jovens, outros recém-chegados. Passou futebol qualificado. O argentino é um criador. Ele arma, organiza e serve. Dá ânimo ao ataque.

Pergunte ao atacante Brenner o que ele acha sobre o seu colega e número 10?

Sem D'Alessandro em Caxias do Sul, no domingo, o time lembrou o passado recente, o da queda irreversível, em muitos momentos. Jogou mal. Foi surpreendido pela agressividade do Juventude. Seu poder de criatividade foi quase nulo, tentou sobreviver jogando bolas longas aos atacantes.

O Inter de Antônio Carlos Zago é um time novo e em formação. Ainda não achou seus 11 jogadores preferidos, OU 18, como queiram, nem seu estilo, jogo ideal, sistema tático preferido. Mas sabe que sem D'Alessandro o time não anda. Fica tudo pior do que está, especialmente no Gauchão.