Lançamento da camisa tricolor 2017 foge do controle e frustra Grêmio

Luiz Zini Pires

As camisas do Grêmio costumam vazar antes da data do lançamento. Seja pela Umbro ou pelos lojistas que recebem os novos modelos.

Nesta terça-feira, começo da tarde, a prematura exposição do modelo 2017 foi surreal.

O empresário do capitão Maicon, Jorge Machado, exibiu a camisa tricolor nas redes sociais e sepultou a surpresa que o Grêmio tinha preparado durante meses. A foto antecipou as linhas do modelo que será apresentado numa festa na Arena na noite de quinta-feira.

A loja oficial do Grêmio deveria começar a vender a novidade a partir das 18h30min do mesmo dia.

A pergunta é uma só? Uma.

Como um jogador, empregado do clube, consegue a camisa antes de todos, exibe o modelo longe da Arena e frustra a cerimônia de lançamento organizada pelo clube e seus parceiros?



Como?