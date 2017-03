Leandro Damião gastou 36 minutos para avisar que está vivo

Luiz Zini Pires

Aos 27 anos, sete de futebol profissional, Leandro Damião não passa de uma distante opção no banco de reservas do Flamengo. Vive ofuscado pelo peruano Guerrero, pelo colombiano Orlando Berrío, entre outros.

Quem não lembrava mais do futebol do paranaense Damião, no Rio desde a temporada passada e famoso no Beira-Rio, recuperou a memória neste sábado.

O atacante voltou ao time alternativo do Flamengo, que enfrentou a Portuguesa, e marcou três vezes. Gastou 36 minutos para chegar às redes adversárias e avisar que está vivo.

Os três gols nasceram na pequena área do adversário, posto de controle dos melhores centroavantes, raça em extinção.

Damião não festejava um gol desde agosto de 2016, quando marcou contra o Grêmio, em Brasília, pelo Brasileirão.

Damião viveu seu auge no Inter no começo da década. Alcançou a Seleção. Sua carreira desandou nos últimos quatro anos quando chegou ao Santos, defendeu o Cruzeiro, passou discretamente pelo Betis, da Espanha.



O atacante relaxou. Perdeu foco. Aparecia mais nas discussões com dirigentes do que na grande área. Mas com 27 anos ainda pode ganhar espaço no futebol brasileiro. Sabe fazer gols. É um legítimo centroavante. Mas é menos jogador do que todos imaginavam. Não é Seleção.