Lembre de Neymar, mas não deixe de citar o mestre Luis Enrique

Luiz Zini Pires

Quando um craque toca o Céu, faz o jogo da sua vida, como Neymar no alucinante 6 a 1 sobre o PSG, na quarta-feira, ninguém lembra do treinador do time vitorioso. O que perdeu, Unai Emery, 45 anos, ganha todas as toneladas da culpa pela derrota histórica, acompanhada pelos olhar planetário da Liga dos Campeões.

O que venceu, Luís Enrique, um profissional brilhante, merece ser celebrado assim como seus heróis de chuteiras. Espanhol como Emery, Luís Enrique é da mesma geração do conterrâneo Pep Guardiola.

Os dois, meia e volante que atuaram juntos nos anos 1990, têm os mesmos 46 anos, mais ou menos 10 de profissão cada um. Começaram no Barcelona B. Foram treinados na escola de futebol catalã do holandês Johan Cruyff, um dos mestres do futebol total. Foram campeões na Espanha, na Europa, do mundo. Não faltam taças nas estantes.

Pep chegou antes ao Estádio Camp Nou, em 2008. Precisou de meia década para ser saudado como o melhor treinador do mundo. O título ofuscou Luís, que sempre correu à sombra do ex-companheiro e que deixará o time em junho depois de três anos. O Arsenal o espera de joelhos.

Futebol total foi o que se viu no Barça que aplastou o PSG num jogo que será lembrados por décadas, séculos. Com dois zagueiros e dois volantes, com meias nas laterais e três atacantes, Luís marcou os franceses no seu campo. Tomou a bola. Pressionou. Deu aula de futebol aos técnicos que imaginam que um time que precisa da vitória por gorda margem de gols em uma decisão se monta a partir da defesa e que quatro defensores são sagrados.

O obsessivo Luís, adepto da posse de bola e do passe, do 4-3-3, da suprema importância do preparo físico e da disciplina no vestiário, é professor da mesma escola de futebol de Pep.

Guardiola acha que precisa mudar a cultura de um clube quando assume uma equipe. Se preocupa com o motorista do ônibus dos jogadores, com as refeições pós-jogo e com o Wi-Fi dos hoteis.

Luís ainda vive na fase de se preocupar apenas com o vestiário e o campo de jogo. Mas não sobrevive sem um psicólogo, um assistente e um analista de estatísticas do seu time e dos adversários.

Unidos, especiais, diferenciados, Top-5 no mundo, os dois treinadores, porém, detestam a palavra "limite". Não aceitam. Ficam unidos no conceito.

Entendem que, no melhor futebol, é possível cruzá-lo.

Gostam de viver os 90 minutos, acima de todos os limites.



Eles têm certeza que podem tudo.