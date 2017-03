Não será surpresa se a dupla Gre-Nal naufragar no mata-mata do Gauchão

Luiz Zini Pires

Errar significa dançar. O mata mata é cruel, mesmo quando o confronto envolve times de tamanhos diferentes, o pequeno contra o grande.

Não será surpresa se a Dupla bailar logo na segunda fase do Gauchão, nas quartas de final.

O Grêmio enfrenta o Veranópolis, quinto colocado na fase anterior, no domingo, na Serra.

O Inter espera o Cruzeiro, vice-líder, no Beira-Rio, no dia 6 de abril, uma quinta-feira.

As atuações do dois grandes da Capital no Campeonato Estadual é quase trágica. O Inter ainda busca um time, uma formação e começa a questionar o treinador Antonio Carlos Zago. O Grêmio não aparece mais a competitiva equipe do final de 2016. Renato mexeu na equipe, sofreu com lesões e as novas contratações, fora o polivalente Léo Moura, decepcionaram.

Quarto colocado na fase de classificação, seis pontos atrás do líder Novo Hamburgo, o Grêmio venceu apenas três vezes em 11 jogos.

A trajetória do Inter é mais frágil ainda. Ocupou a sétima posição, nove pontos distante do Nóia. Marcou 13 gols em 11 jogos. Sofreu incríveis 13. O aproveitamento foi de 42%.

Não há duvida. Os times do Interior melhoraram, alguns parecem mais profissionais e mais organizados, como Novo Hamburgo, Cruzeiro e Caxias.

Mas a Dupla faz um começo de temporada longe dos seus melhores momentos. O resultado estão cravados na tabela de classificação. Os números explicam o momento de cada um. O Interior pode até sonhar com o título regional.



Com o treinador Zago, o Inter ocupou o sétimo lugar na fase de classificação do Campeonato Estadual Foto: Bruno Alencastro / Agência RBS