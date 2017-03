Nem a torcida paulista confia no instável Corinthians da Copa do Brasil 

Luiz Zini Pires

Há os que acreditam em sorte e azar no futebol - e nada vida. Eu não.

Os crentes lamentam a péssima sexta-feira do Inter. Pegou o Corinthians no sorteio da quarta-fase da Copa do Brasil. Azar?

Pelo seu caminho poderiam ter passado Goiás, Joinville ou até o ASA, de Arapiraca. O Corinthians de hoje, porém, não é Corinthians competitivo de 2015. Seria pior encarar Fluminense ou Cruzeiro, time de campanha exemplar neste começo de 2017.

Como o Inter, Corinthians é um time em formação e com algumas caras novas. A torcida está impaciente e exibe um treinador questionado por todos. Imagina que o goleador é o desatento Jô, que o Inter mandou embora correndo por mau comportamento anos atrás.

O Inter não deve temer os paulistas. Só respeitar. Não são mais os mesmos de anos passados. Venderam todos os grandes jogadores, tanto que Rodriguinho é o destaque. O instável Cássio continua no gol. Quinta-feira, em São Paulo, empatou com o Luverdense, time da Série B.

Os dois times se enfrentaram duas vezes na história do torneio.

Em 1992, o Inter passou e foi campeão.

Em 2009, o Corinthians superou os gaúchos e, com Mano Menezes, ganhou o título no Beira-Rio.



Não há favoritos. A disputa será igual. O fator casa por ser decisivo. O Inter estreia na sua, no começo do mês que vem.