Novo e promissor colorado de Zago tem até jogada ensaiada

Luiz Zini Pires

Note o time e as substituições na terceira fase da Copa do Brasil. Danilo Fernandes; Alemão, Paulão, Léo Ortiz e Iago; Rodrigo Dourado (Valdívia), Anselmo, Uendel (Seijas) e D'Alessandro; Nico López (William) e Brenner.

Antônio Carlos Zago usou 14 jogadores na boa vitória sobre o Sampaio Correa, no Maranhão. Não são 11. São 14. Não existe mais 11 titulares. São mais de 16.

Zago ainda insiste em Paulão e Anselmo. Ninguém sabe o que William quer. Mas estamos apenas em março.

O Inter nem usou o time titular ainda. Falta o zagueiro Cuesta. O goleador Pottker chegará depois. São 12 jogos na temporada, com sete vitórias, quatro empates e uma derrota. O aproveitamento é de 69%.

O time é novo. Está sendo organizado no meio de três competições oficiais.

Zago, ao poucos, arma um novo time, que se mostra competitivo. Perto dos 20 minutos de jogo no Nordeste, exibia 80% de posse de bola. Ok, o adversário é inferior. Mas ninguém se poupou.

O Inter de Zago mostrou até jogada ensaiada (e com gol do zagueiro Paulão), algo que a torcida pedia, clamava e os antigos treinadores não mostravam apetite. Mostra uma ideia de futebol. Está confiante. O empate no Gre-Nal fez um bem danado aos jogadores.

Contra o instável Juventude, domingo na Serra, sem D'Alessandro, o velho líder das ações coloradas, o Inter volta ao Gauchão com novo status. O clássico o fortaleceu.