O desabafo do árbitro Diego Real: "Não sou um criminoso"

Luiz Zini Pires

Minha conversa de 29 minutos e 12 segundos com Diego Almeida Real, o polêmico árbitro de Juventude e Inter (1 a 0), no domingo, em Caxias, terminou assim na manhã desta terça-feira.

– Não sou um criminoso. Não matei. Não trafiquei. Errei ao marcar um pênalti. Foi falha minha. Sou o único culpado. Assumo. Não posso ser crucificado por um erro numa partida de futebol.

Real estava em casa na hora da ligação. Cuidava da pequena Laura, quatro anos. Na segunda-feira, nem levou a garota para a escola. A mulher, a médica Flávia, está de plantão em um hospital de Porto Alegre. Dois dias depois, a partida pelo Gauchão continua na cabeça de todos – na de Real muito mais. As discussões não param.

– Estou muito preocupado. Mais com a minha família e com os amigos do que comigo. Eles estão sendo atingidos. Podem reagir sem pensar. Dizem barbaridades sobre minha pessoa. Eles tentam me defender. Já pedi que parem. A internet pode ser cruel. Falam até em complô. Não é um absurdo?

O pai do árbitro, Omar Real, ligou de Pelotas. Disse que iria tomar satisfação com certas pessoas que estavam difamando o filho.

– Pedi calma ao meu pai. Tranquilidade.

Real disse que apitou o pênalti favorável ao Juventude com absoluta certeza. Estava de frente para o lance. Viu que a bola bateu no peito e subiu. O lateral Junio levantou os braços. Se tivesse dados três passos para o lado, veria o lance de outro ângulo e mandaria o jogo correr.

– Tinha certeza total do pênalti. Tanto que marquei e não voltei atrás. As informações no entorno eram muito desencontradas. Precisava assumir uma posição. Infelizmente, errei. Assumo totalmente o erro. Fui eu.

O árbitro sentiu o verdadeiro peso do equívoco no vestiário do Estádio Alfredo Jaconi minutos depois do final do jogo pelo Gauchão. Foi avisado pelo delegado da partida que as câmaras da RBS TV haviam mostrado que a bola tocou no peito de Junio. O árbitro sentiu o baque da sua falha na hora. Foi um choque.

– Falei para os meus auxiliares: "Eu errei. O erro foi meu". Vamos tomar um banho e esfriar a cabeça. Falamos depois. Não houve briga, discussão. Nada.

Logo, sentou no chão, ocupou um canto isolado do vestiário, pegou o celular e conversou em voz baixa com a mulher, bastante abalada, que estava na Capital. Depois, teve um contato com um integrante da comissão de arbitragem da FGF.

– Sei que falhei, mas tive a coragem de tomar a decisão. Não dividi a decisão com os meus auxiliares, que não têm culpa alguma. Os jogadores erram e são abraçados. O árbitro sofre com as falhas e é esquecido nos acertos.

Real foi punido pela FGF. Ficará na geladeira por um tempo. Não sabe quantos dias, semanas... Voltará aos treinos nesta quarta-feira. Em três semanas, a CBF desembarca em Porto Alegre para testar os árbitros gaúchos que apitarão jogos do Brasileirão das Séries A, B, C e D. Aspirante Fifa, Real quer estar entre eles. Ele é uma das promessas da arbitragem nacional. Tem enorme futuro. É jovem, recém alcançou os 35 anos.

– Já errei e acertei no meu trabalho. Sei que vou ficar marcado na história do Gauchão, mas quero seguir em frente e lutar pelo meu espaço. Minha vida é limpa. Não posso ser tratado como um criminoso. Sou uma pessoa honesta, quero trabalhar com transparência e não posso me abater. Não posso.

Não, ele não pode. Quando a cloaca da internet abre, ninguém se salva. Fechar o buraco leva um tempo.