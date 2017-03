O ex-zagueiro Zago não consegue acertar a zaga colorada no Gauchão

Luiz Zini Pires

Jogador mais icônico do Inter no começo do século 21, D'Alessandro não cansa de ser o melhor em campo em diferentes competições. Neste domingo, no Vale dos Sinos, ele não foi o melhor contra o São José. Foi o mais decisivo e competitivo na vitória, 2 a 1.

Navegou fácil entre as duas intermediárias com fôlego de guri, infelizmente não mais para 90 minutos. O camisa 10 acionou duas vezes os atacantes com precisão. Brenner, de cabeça, e Roberson, de pé direito, marcaram os gols. A vitória, mais uma vez, levou a assinatura do argentino.



A confiança é quase tudo no futebol. Brenner é prova viva. Falhou numa conclusão na frente de Fábio. Só. Ele e o goleiro. Não desanimou. A TV mostrou o atacante lamentando o lance. Logo, ergueu a cabeça e correu atrás da próxima jogada.

Quando ela nasceu, obra de D'Alessandro, minutos depois, Brenner apareceu no meio da área e marcou, de cabeça. Foi seu quinto gol no Gauchão, 11º na temporada. O Inter descobriu seu número 9 no terceiro mês do ano e antes da chegada do catarinense William Pottker.

Uma das obrigações de Antônio Carlos Zago, um ex-zagueiro, é reformar a zaga. É um trabalho urgente.

A estabilidade do time – e do treinador – passa pela zaga, que só vai melhorar quando chegar mais um zagueiro capaz e os volantes, sem Anselmo, forem definidos. A defesa não vive sozinha. Precisa de proteção.

A vitória sobre o São José (2 a 1) só nasceu porque Danilo Fernandes foi o grande nome da partida. Se o time não tem zagueiros firmes e volantes de confiança, se eles não se entendem e não conseguem proteger a defesa, conta com Danilo Fernandes, talvez o melhor goleiro em atividade no país.



O São José reclama um pênalti de Danilo Fernandes emMárcio. O arbitro Roger Goulart mandou seguir. A TV mostrou que foi. A torcida colorada, por outro lado, reclamou de Zago. Chamou o treinador de "burro", muito por ter deixado Nico López no banco de reservas.

O futebol do Inter não agradou, motivou. O São José só não empatou o jogo por falta de qualidade dos seus atacantes.