O fim do mistério do venezuelano Seijas no Beira-Rio

Luiz Zini Pires

A torcida pede, às vezes implora. Parte da mídia gaúcha bate o pé. Os dirigentes que buscaram o jogador, e os que chegaram em dezembro, fazem silêncio.

Os técnicos passam: Argel, Roth, Falcão, Lisca, Zago. E Seijas não consegue espaço entre os titulares do Inter.

Quem está errado? O treinador? O esquema tático? O torcedor? O jornalista?

Não. Seijas.

O canhoto não consegue convencer quem trabalha com ele. Foi convocado ao Beira-Rio para ser um possível sucessor de D'Alessandro, então na Argentina. em abril passado. Chegou do Santa Fé, da Colômbia.

Quase um ano depois é possível dizer que o venezuelano não é nem sobra do argentino, um ícone colorado. Não se compara vinho com água mineral.

Seijas não alcança boas atuações em sequências em qualquer sistema tático apresentado pelos ortodoxos ¿professores¿. Não consegue ser um armador, quando joga ao lado de outros dois, na famosa linha de três. Centralizado, o problema é maior. Seijas só tem olhos para as jogadas ofensivas. É lento na recomposição, não colabora com a marcação forte. Abdica do futebol coletivo.

Não que seja um jogador sem um mínimo de talento, não, nunca. Mas não é o jogador que o Inter esperava, imaginava, pensava.

O venezuelano não passa de um modesto jogador de grupo quanto um time tenta ser competitivo. Opção distante dos treinadores que não gostam da sua movimentação em campo.

Tanto que será reserva de Roberson no jogo em Caxias, no domingo, contra o Juventude. D'Alessandro está suspenso.

Seijas fez cinco jogos na temporada. Não apareceu, não ganhou destaque, não reivindicou o posto com seu futebol.

Zago repetiu os colegas. Tirou Seijas da fila dos titulares.



Quem está errado?