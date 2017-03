O que falta ao Grêmio de Renato 18 dias antes da volta à Libertadores

Luiz Zini Pires

É possível separar duas competições, medir a disposição do time em cada uma delas, classificar as motivações, encontrar uma parâmetro?

Sim, é. Muitos treinadores garantem que os jogadores brasileiros quando disputam dois campeonatos, torneios, num mesmo período, sempre ficam com a cabeça no maior, no mais importante, na vitrina.

Entre Gauchão e Libertadores, como é o caso do Grêmio, o torneio sul-americano reina absoluto. Não há dúvida.

Numa entrevista com Tite, o então treinador do Corinthians, confirmou que é extremamente difícil motivar os jogadores quando eles disputam duas competições oficiais quase ao mesmo tempo. A cabeça fica concentrada na maior, na que alcança maior visibilidade. A natureza humana explica.

O brilhante técnico do Brasil não disse, mas eu digo. É falta de profissionalismo de alguns (não todos) jogadores brasileiros. Só é.

A supermotivação poder ser um caminho para o Grêmio de Renato na Libertadores.

No Gauchão, a performance é medonha, um pouco pela ausência de titulares importantes e pela má fase de outros. O novo time está confuso ainda, as mudanças não deram certo, aí entra a mão do treinador, a equipe perdeu o cacoete de Roger Machado. A troca de passes encolheu.

O Grêmio ficou menos competitivo.

O time da estreia na Libertadores não lembra o do pálido Gauchão. Venceu o Zamora na empobrecida Venezuela por 2 a 0. Vencer fora merece elogios.

Em 18 dias, o Tricolor recebe o Deportes Iquique, na Arena.

A motivação pode salvá-lo, mesmo que o adversário, às vezes, lembre um time do Gauchão, como o irregular Zamora.