O que Grêmio e Renato precisam fazer com a estrela Luan

Luiz Zini Pires

Campeão olímpico no Rio-2016, nome lembrado pela Seleção Brasileira, jogador citado por Tite nas entrevistas. cobiçado por clubes do Exterior e destaque do pentacampeonato da Copa do Brasil, em dezembro, Luan começou 2017 como um jogador comum. Março encontrou seu 16º dia e o atacante ainda não acordou da pré-temporada.

Pode ter sido a lesão que o afetou em fevereiro. Quem sabe as mudanças que Renato fez no time. Tudo pode.

O certo é que Luan murchou. Não é mais o mesmo e competitivo o jogador que finalizou a temporada de 2016. A torcida começa a reclamar. É a fase.

Raros duvidam de que Luan tem potencial para ser o melhor jogador do Grêmio. Hoje, não passa de um valor médio. Não consegue mais fazer a função que o celebrou. O falso centroavante, com liberdade para flutuar por vários setores do ataque, trocar de posição com os colegas, não cumpre mais as funções com qualidade. Até os gols sumiram. O jogador do toque fino e diferenciado não aparece mais.

Sem Miller Bolaños, suspenso. Renato chamará Lucas Barrios para enfrentar o Veranópolis, no domingo, na Arena. Recuar Luan é uma das opções.

Luan seria Bolaños, que tenta ser Douglas. Barrios jogaria ao lado de Pedro Rocha. O time atuaria com três atacantes.

Homem de área, Barrios precisa da ajuda de Luan. Barrios precisa das jogadas laterais, dos cruzamentos, do apoio dos laterais (o da esquerda não oferecerá nada, óbvio, você sabe).

Barrios pode ajudar Luan neste momento, um precisa do outro com certa urgência. O segundo jogo da Libertadores chega em abril e Luan precisa exibir as verdadeiras credenciais de bom jogador.