O que o garoto Lincoln vai acrescentar ao time de Renato

Luiz Zini PIres

Acerta Renato Portaluppi ao investir em Lincoln. O atleta é joia rara. Completou 18 anos em novembro passado.

Navega no time tricolor, entre altos e baixos, desde 2015. Nem sempre a sua cabeça, guri que é, conseguiu se concentrar apenas no futebol.

Renato, que costuma apadrinhar jovens talentosos, está fechado com Lincoln. Reabriu as portas ao canhoto, que acessa o time titular aos poucos.

Hoje, – talvez contra o Novo Hamburgo, nesta quarta, a partir das 21h30min – é uma opção clara para o posto do saudoso Douglas.

Lincoln guarda algumas características do camisa 10, que se recupera lentamente de uma lesão grave e só volta no segundo semestre. O garoto sabe passar, lança bem e chuta melhor ainda. Flutua pelo meio campo com convicção. Mas como todo o jovem, que entra e sai de um time, ele precisa de conselhos e de atenção, de paciência e de confiança. Precisa ainda de experiência, mais conhecimento sobre a posição e se definir como jogador.

É preciso confiar em Lincoln. Renato fez o primeiro movimento. Mas também é hora de exigir um pouco mais caso o promissor canhoto consiga uma sequência ideal de partidas.