O que os gremistas podem esperar do seu mais novo e experiente argentino

Luiz Zini Pires

A lesão do canhoto Douglas faz o Grêmio ver coisas. Carente, busca compensações. Procura um substituto.

No CT Luiz Carvalho, quase nas margens do lago Guaíba, não há um só disponível. Camisa 10 vintage é artigo raro no futebol brasileiro da segunda metade da segunda década do século 21.

Gastón "Gata" Fernández, o mais recente argentino captado pelo clube, não é camisa 10 aqui, no Chile, de onde veio, ou na China, onde quase jogou.

Ele não é um armador, um articulador, um pensador, um "maestro pifador". É mais um meia ofensivo rápido, de intensa movimentação, que gosta da tabela e que tem um chute forte e certeiro de pé direito.

Consegue fazer outras funções, como jogar na grande área, ser o último atacante, mas de movimentação (muita), até um falso número 9. Repetir o trabalho de Luan, como menos qualidade, claro.

Luan é o melhor jogador do time. Alguém ainda duvida?

Argentino de Lanús, município localizado na Região Metropolitana de Buenos Aires, Fernández é um jogador voluntarioso. "De pegada", como gostam de dizer os vizinhos do Cone Sul. Será uma boa opção de grupo, reserva qualificado, uma alternativa. Sua experiência conta pontos na Libertadores.