O verdadeiro valor de Alemanha e Brasil em Berlim depois dos 7 a 1

Luiz Zini Pires

A seleção da Alemanha conquistou a Copa do Mundo do Brasil de 2014 no Maracanã Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

A CBF confirmou. A Alemanha receberá o Brasil em Berlim no ano que vem.

O jogo está marcado para a noite de 28 de março, tarde no Brasil.

Será o primeiro encontro das duas seleções depois do trágico 7 a 1, em Belo Horizonte, nas semifinais da Copa do Mundo do Brasil de 2014.

Três anos depois da tragédia, a maior da história do futebol brasileiro, o jogo na Europa não passará de um simples e comum amistoso. Não terá valor maior. Não vale taça.

A revanche, se chegar, precisará trazer o perfume de uma Copa do Mundo, quem sabe o de uma tensa semifinal. A Copa do Mundo da Rússia começa em junho do ano que vem.

Qualquer outro jogo, na casa de um ou de outro, seja o resultado que for, não fará cócegas na história dos confrontos entre as duas poderosos seleções.

Os amistosos não geram adrenalina. O amistoso com os rivais alemães só é bem-vindo para testar a nova seleção de Tite, que tem apenas as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 no currículo. Só enfrentou adversários da América do Sul no ano passado.

A Seleção não enfrenta uma equipe europeia desde março de 2015, quando bateu a França por 3 a 1, em Paris.

Em junho, fara dois amistosos na Austrália, contra a seleção local e a Argentina.