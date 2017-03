Onde foi parar o jogo esquecido de D'Alessandro com a camisa colorada

Luiz Zini Pres

Os números do site oficial do Inter afirmam: D'Alessandro fez 349 jogos com a camisa colorada. Completará 350 neste sábado, contra o São Paulo-RG, no Beira-Rio, pelo Gauchão. Merece placa.

O argentino é um dos jogadores mais icônicos da história centenária do clube.

O jornalista e historiador Laert Lopes, porém, alerta. O Inter esqueceu um jogo ou não considerou a partida como oficial por ter usado um time diferente em cada tempo.

D'Alessandro enfrentou o Metropolitano, no dia 2 de julho de 2014, no Estádio do Sesi, em Blumenau, em Santa Catarina, um mês depois do seu último jogo oficial. O jogo integrou a programação de treinos da equipe no mês de disputa da Copa do Mundo do Brasil e marcou a estreia do argentino Martin Luque.

Os gaúchos perderam: 3 a 2. D'Alessandro, que jogou apenas no segundo tempo, marcou dois gols e foi expulso por reclamação.

O Inter usou camisas oficiais. O jogo contou com árbitro e bandeirinhas, cartões amarelo e vermelho. O dono da casa cobrou ingresso. A torcida fez barulho.