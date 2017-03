Oposição aguarda pronunciamento do presidente sobre as finanças do Inter 

Luiz Zini Pires

Quase três meses depois de assumir a presidência do Inter, Marcelo Medeiros, falará sobre finanças. A cerimônia está marcada para sexta-feira, às 10h30min, no Beira-Rio.

Integrantes da oposição prometem acompanhar toda a explanação de muito perto e com total atenção. Ou como diz um conselheiros importante "entraram num marasmo político".

Ainda nocauteados pela espetacular vitória de Medeiros, que alcançou 95% dos votos em dezembro de 2016, os grupos oposicionistas perderam músculos no Beira-Rio nos últimos meses.

Alguns movimentos classificam o difícil ano de 2017 como "de unidade". Outros entendem que a oposição poderá ressurgir com alguma força se Medeiros culpar a mais recente Era Piffero (2015-2016) por todos os males econômicos que abaterem o Inter nos últimos tempos.

O mais sério problema financeiro do Inter vive no alto custo do futebol, algo como R$ 180 milhões anuais na média dos últimos anos. Enquanto não reduzir com total vigor as despesas na área, o clube dificilmente recuperará o fôlego financeiro – até porque não consegue gerar novas receitas significativas.

O último grande movimento estrutural envolveu os associados, superando os cem mil pagantes. O valor das mensalidades, porém, não cresce. Não acompanha a inflação.