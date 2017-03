Os bastidores da partida da Seleção de Tite e Neymar na Arena 

Luiz Zini Pires

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) negocia desde junho de 2016 com a CBF para trazer um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018 para Porto Alegre. O presidente Francisco Novelletto mirava o Chile, de Alexis Sánchez e Arturo Vidal, que jogará no Brasil em outubro, na 18ª e última rodada da fase classificatória.

Com a contratação de Tite, Novelletto ganhou um aliado poderoso. O treinador ajudou a convencer Marco Polo Del Nero. Quer jogar em Porto Alegre.

Quando a Seleção começou a ganhar e a encantar, o eufórico número 1 da CBF mudou de ideia. Com o Maracanã recuperado, graças aos esforços do Flamengo, ele deseja o icônico estádio para receber o Chile. Decidiu programar uma grande festa no Rio. Comemorar a ida a Moscou em grande estilo. Festejar.

Sem o Chile, a CBF premiou os conterrâneos de Tite, que salvou a Seleção, com o Equador, do gremista Miller Bolaños. A entidade não confirma ainda o endereço do penúltimo encontro oficial do Brasil antes do Mundial de 2018. Jornais paulistas garantem a Arena.

Nos bastidores da FGF, porém, o jogo do dia 31 de agosto, uma quinta-feira, é dado como certo – até os gestores da Arena foram consultados e aprovaram. O endereço será a Arena, já que o Beira-Rio foi palco de jogos da Copa do Mundo de 2014.

Novelletto almoçou com Del Nero, Tite, seu auxiliar, Cleber Xavier, e Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção Brasileira, no último dia 8, na sede da CBF, no Rio. O jogo contra os equatorianos dominou a conversa.

A FGF promete organizar uma cerimônia histórica para receber Tite na Arena. Deseja lotar o estádio, envolver Grêmio, Inter e Caxias, equipes treinadas pelo gaúcho, na comemoração antes da partida. Atrair mais de 50 mil pessoas. Tite é um caso raro. É querido por gremistas e colorados.

Nos dois jogos mais recentes da Seleção no país, em Belo Horizonte, em novembro de 2016, e em São Paulo, na terça-feira passada, os tíquetes mais baratos custaram entre R$ 200 e R$ 400 – fora camarotes e setores com serviço especial de alimentos e bebidas. Em alguns pontos, o torcedor encontrou a opção de comprar meia-entrada, com 50% de desconto. Viu a Seleção, aplaudiu Neymar, por R$ 100.

Os preços na Arena não devem ser muito diferentes dos praticados no centro do país. Na tentativa de lotar o estádio, os sócios gremistas talvez ganhem prioridade para comprar o ingresso em alguns setores.