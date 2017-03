Por que Miller Bolaños é melhor do que o canhoto Douglas

Luiz Zini Pires

Miller Bolaños ganhou novas funções táticas de Renato e encontrou seu lugar no time

Miller Bolaños ganhou novas funções táticas de Renato e encontrou seu lugar no time Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem/Fotoarena/Lancepress!

São dois jogadores habilidosos, úteis, qualificados, mas entre Miller Bolaños e Douglas, dolis ídolos da torcida tricolor, fico com o primeiro. Explico, sem dizer que os dois não possam jogar juntos. Podem e devem para o bem do Grêmio, da torcida e do seu treinador, que ainda precisa provar que é um profissional em condições de comandar uma mesma equipe durante meses e não alguém capaz de realizar apenas trabalhos de curta duração.

O equatoriano é mais completo, jovem e decisivo do que o brasileiro. Movimenta-se mais. Joga em diferentes posições. Serve melhor. Conclui com mais qualidade. Faz mais gols, quatro em 10 jogos em 2017. Completa a parceria com Luan. Faz crescer Pedro Rocha. Dá ritmo ao time.

Sua fase é especial. Mostra o futebol que levou o clube a buscá-lo no Equador, jogador de seleção. Já é um dos melhore estrangeiros em atividade no país. Não seria errado festejá-lo com o melhor.

O novo posicionamento de Bolaños é um dos acertos táticos de Renato, é preciso elogiar o treinador. Ele recuou o jogador, ofereceu novo espaço, campo para criar e o libertou de ser um atacante que vivia de costas para a defesa.

O Grêmio redescobriu seu jogador, o melhor do time na temporada. Foi o melhor em campo contra o Juventude, na Arena, no final de semana.