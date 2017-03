Por que o melhor jogador do Grêmio de 2017 não pode mudar de lugar

Luiz Zini Pires

Há pelo menos uma certeza na Arena. Ramiro é o melhor jogador da temporada 2017, quase 70 dias de ação, ao lado do equatoriano Miller Bolaños. É surpresa. É uma achado do treinador Renato Portaluppi.

O que Roger Machado não encontrou, Renato descobriu no final de 2016.

Fui crítico de Ramiro em anos passados. Hoje, o destaco.

Culpa do seu trabalho, da evolução como jogador. Sua consciência tática é especial. Ramiro entende como poucos no Grêmio a importância do futebol coletivo.

Ele é um missionário. Prega a importância do futebol coletivo nos microfones. Não fala em si. Cita o time. Jogador múltiplo, ele domina várias faixas de campo. Nos 90 minutos, consegue fazer funções diferentes. Assume a lateral, o meio e o ataque. Marca, arma e faz gols, é um dos goleadores gremistas da temporada. Precisa melhorar a qualidade do passe.

Como consegue ser três em um, Ramiro é decisivo. Se mudar de função, assumir um posto de volante, o treinador vai desequilibrar o time. Perder força em três setores. O problema com os volantes do Grêmio não é de Ramiro. É do treinador. Ramiro descobriu, com a ajuda de Renato, o seu verdadeiro lugar.

Jaílson e Michel não se completam no meio-campo, na frente da zaga, na saída de jogo. O conjunto vai melhorar com a volta de Maicon e a saída de Michel.

Ramiro, ao lado de Luan, Geromel e Kannemann, é um dos quatro intocáveis do time titular. A evolução de Ramiro como jogador é real.