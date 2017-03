Qual a real posição da dupla Gre-Nal no ranking das redes sociais

Luiz Zini Pires

Saiu o ranking das redes sociais dos clubes brasileiros das duas primeiras semanas de março, segundo levantamento do Ibope Repucom.

A grande surpresa é a posição da Chapecoense, que não para de crescer no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

A Chape, hoje uma marca planetária, superou o Grêmio, agora sétimo, e ocupou a sexta maior base digital entre os clubes de futebol do país. Chega atrás somente dos quatro grandes do estado de São Paulo e do Flamengo, o mais popular do país.

Sua força está especialmente concentrada no Facebook e no Instagram.

O Inter, por sua vez, não trocou de posição em relação aos números observados em fevereiro. Continua no 11º posto.

Corinthians é o número 1 com mais de 18 milhões seguidores. Flamengo chega depois com mais de 17 milhões.

Sexta classificada na lista nacional, a Chape conta com 5,6 milhões, ou um milhão a menos do que o Santos, quinto.

O Grêmio é acompanhado por 5,5 milhões de fanáticos.

O Inter exibe 4 milhões de fiéis na soma geral.

José Colagrossi, do IBOPE Repucom, está impressionado com "a consistência do crescimento da Chapecoense nas mídias sociais que, neste mês (março), ultrapassou o Grêmio. Suas páginas oficiais no Facebook e Twitter registraram crescimentos superiores aos dos quatro maiores clubes, com 1,5% de crescimento em curtidas no Facebook e 4,8% em seguidores no Twitter".