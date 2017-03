Quando a Arena gremista poderá receber Neymar, Tite e Alexis Sánchez

Luiz Zini Pires

Em mais um encontro, no começo desta semana, no Rio, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não confirmou ao presidente da FGF, Francisco Novelletto, a Arena como sede de Brasil e Chile, no dia 10 de outubro, na última rodada das Eliminatórias do Mundial de 2018.

Mas garantiu que trabalha para que a partida seja mesmo marcado para Porto Alegre. A definição sairá em dois meses no máximo. A casa gremista é a ficha um.

Novelletto deixou a sede da CBF mais confiante do que quando entrou. Acha que que poderá receber Tite e Neymar, entre outros, na Arena

O treinador Tite é seu maior aliado na demanda.



Caso o jogo seja confirmado no Rio Grande do Sul, o gaúcho Tite será homenageado antes da partida.