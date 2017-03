Quando o Grêmio poderá festejar o gol número 200 da história da Arena

Luiz Zini Pires

Douglas foi o autor do gol 100 da história da Arena em abril de 2015 Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O canhoto Douglas marcou o gol número cem da Arena no dia 15 de abril de 2015, contra o Campinense, da Paraíba, na vitória de 2 a 0, pela Copa do Brasil. Festejou aos 19 minutos do segundo tempo.

Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Pedro Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Fellipe Bastos (Walace), Maicon, Douglas (Lincoln) e Giuliano;

Luan e Braian Rodríguez (Yuri Mamute) entraram em campo. Lincoln anotou o gol 101, seu primeiro como profissional.



O 200º pode nascer na tarde de domingo, quando o Grêmio recebe o Veranópolis, pela oitava rodada do Gauchão, em Porto Alegre.

Douglas não joga. Recupera-se de uma lesão.

Poderia entrar na história do clube mais uma vez.

O gol 199º foi assinado por outro canhoto, Fernandinho, no Gre-Nal 412, que terminou 2 a 2, pelo Gauchão, na noite de 5 de março.

A nova casa gremista foi inaugurada em dezembro de 2012.