Quantos gremistas são aguardados no estádio do Brasil-Pel

Luiz Zini Pires

Oito mil torcedores são aguardados nesta quarta-feira, às 19h30min, no Estádio Bento Freitas, endereço de Brasil-Pel (oitavo lugar) e Grêmio (quarto), pela sétima rodada do Gauchão.

Os gremistas serão mais de mil.

Quando a Série B começar, em maio, o estádio poderá acomodar mais de 10 mil fãs. O clube da zona sul do Estado inicia em seguida a construção de uma nova arquibancada, no setor norte do estádio, casa inaugurado em 1943.

O Brasil-Pel usará pela primeira vez camisas com o logo da Caixa, nova patrocinadora master do clube. Mas a torcida precisará esperar. O uniforme 2017 só estará disponível nas lojas de material esportivo em abril.