Quem é o responsável pelo erro de R$ 2,8 milhões no Grêmio?

Luiz Zini Pires

O Grêmio atrasou uma parcela de R$ 120 mil em outubro passado e não pagou o seu ex-jogador Kleber Gladiador (2012/2014).

O inacreditável descaso, falha, erro, fez com que o clube fosse multado em R$ 2,8 milhões pela Justiça do Rio Grande do Sul.

A dívida com o atacante, hoje no Coritiba, disparou. Encostou em R$ 9 milhões. O prejuízo financeiro impressiona.

Desde então, o Grêmio não explicou aos torcedores a falha, que sacará quase R$ 3 milhões dos seus raspados cofres. Só pediu que os seus competentes advogados investigassem o caso.

O responsável pelas operações financeiras do Grêmio é o CEO Gustavo Zanchi.

Movimentos da oposição prometem questionar forte a direção na próxima reunião do Conselho Deliberativo, na Arena.



Um erro de R$ 2,8 milhões não pode ser empurrado para baixo do tapete da Arena.