Saiba quando o polêmico árbitro de Juventude e Inter voltará a apitar

Luiz Zini Pires

Suspenso por marcar um pênalti inexistente na partida entre Juventude e Inter (1 a 0), Diego Real, 35 anos, voltará ao trabalho no final de semana, na 10ª rodada do Gauchão. Entrará nos sorteios dos jogos na quinta-feira. A FGF não informou qual a partida.

Real errou em um lance decisivo no jogo disputada na Serra, na tarde de 12 de março. Ficou duas semanas longe do Campeonato Estadual, afastado pela comissão de arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol. Mas treinou pesado no período. Está pronto para retornar. Ele é considerado um árbitro de futebol de grande futuro e é uma das maiores apostas da FGF. Carrega no peito o escudo de aspirante Fifa.

Na segunda-feira, entre 14h e 17h, na sede da FGF, na Capital, Diego Real, nascido em Pelotas, mas que vive em Porto Alegre, participou da reunião técnica dos árbitros gaúchos. O encontro reuniu 135 pessoas.

Um dos jogos mais examinados e debatidos pelo grupo foi justamente a polêmica partida entre Juventude e Inter.