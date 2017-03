Saiba que nota a FGF deu aos árbitros na primeira fase do Gauchão

Luiz Zini Pires

O Gauchão 2017 completa nesta quarta-feira, 29 de março, a 11ª, última e tensa rodada da fase de grupos. De 12 times, sobrarão oito para disputar as quartas de final, que começam no final de semana. As partidas serão decisivas, as arbitragens, mais ainda. O diretor do Departamento de Árbitros da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luiz Fernando Gomes Moreira, fala sobre o momento dos seus comandados no campeonato, os erros, os acertos, a tensão e os possíveis Gre-Nais.



Os erros dos árbitros no Gauchão assustaram a Federação Gaúcha de Futebol?Não, claro que não. Tivemos um erro grave, lamentável, no jogo Juventude e Inter (a bola não bateu na mão do lateral Junio, e Diego Real marcou pênalti), na Serra. Mas não são apenas os gaúchos que erram nos 90 minutos. As falhas acontecem em outros campeonatos, no Rio e em São Paulo, e também em competições importantes no Exterior. Nós erramos menos do que os outros aqui no Brasil.

No domingo passado, quando Roger Goulart não marcou um pênalti favorável ao São José na partida contra o Inter, no Vale do Sinos?

Foi uma falha, mas todos precisaram olhar as imagens das câmeras da TV para conferir o lance. Um repórter que estava atrás do gol do Danilo Fernandes, por exemplo, ficou em dúvida. Quando é preciso convocar as imagens da TV para definir um lance, para dizer se foi pênalti ou não, o árbitro não pode ser crucificado.

Você gostaria que o olho eletrônico entrasse em campo nas partidas do Gauchão?

Claro, sou favorável, ajudaria a arbitragem em todos os sentidos. É uma covardia usar 20 câmeras e exigir que um árbitro de futebol apite tudo certo, 100% de certeza. É impossível. O erro faz parte do jogo. As críticas aos árbitros, às vezes, são desumanas. Passam dos limites toleráveis.

Que nota você dá para os seus árbitros no Gauchão?

Posso oferecer uma nota 7, talvez 7,5. É a nossa média. O trabalho é bom. Erros acontecem nas partidas. O que precisamos fazer é melhorar, sempre. Aconteceram algumas coisas que eu não gostei. Mas faz parte do jogo. Vamos em frente, vamos melhorar, evitar os problemas agora que os jogos são ainda mais decisivos.

Como vai ser a preparação para a fase de mata-mata, a mais crucial da competição?

Faremos uma reunião técnica na próxima segunda-feira na FGF. Vamos reunir todos os árbitros e os auxiliares. Teremos o apoio total de instrutores da CBF que, coincidentemente, desembarcarão em Porto Alegre no dia seguinte para trabalhar com os árbitros que apitarão nas diferentes séries do Brasileirão a partir de maio. Será uma semana inteira de intensos trabalhos técnicos e físicos. Vai ser muito bom.

Quem vai apitar a partir das quartas de final?

Os melhores quadros disponíveis na FGF. Serão os 13 árbitros que costumam apitar jogos da CBF, talvez mais dois, os novos que se destacaram no campeonato. Não vamos fazer experiências.

O que muda num mata-mata na cabeça do árbitro?

Vou pedir mais atenção, se é que é possível. Atenção total. Vamos trabalhar mais em grupo. Usar imagens de outros jogos, dissecar as falhas, estudar, planejar ainda mais as partidas. Tentar evitar problemas Desafios não nos assustam.

E num possível Gre-Nal nas próximas fases? Você aceitaria árbitros de fora do Estado?

Negativo. O presidente Francisco Novelletto disse que não aceita. Vamos com Anderson Daroco, Leandro Vuaden ou Jean Pierre Lima, os melhores, e que podem trabalhar em decisões em qualquer estádio ou Estado. Apitar um Gre-Nal é meta de todo o árbitro gaúcho. É sonho. É ponto alto da carreira deles.