Seleção Brasileira consagra volante múltiplo que Tite anistiou

Luiz Zini Pires

José Paulo Bezerra Maciel Júnior, o Paulinho, ex-Corinthians, do Guangzhou Evergrande, e da Seleção Brasileira, é o típico jogador múltiplo. Quase todo o mundo pensa que ele é volante e que tudo se encerra em um conceito antigo de futebol, cultivado dos anos 1990, sedimentado até hoje no Brasil.

Mas ele é mais, três vezes mais, no mínimo. O paulistano de 28 anos é capaz de realizar três funções em 90 minutos: marcar, criar e atacar.

Muitos volantes, alguns bem perto de nós, festejados até, conseguem ser destaques apenas na marcação - e olhe lá.

O que Paulinho fez no Estádio Centenário, uma das relíquias do futebol planetário, foi histórico. Não só pelo três gols que ele marcou na vitória de 4 a 1 sobre a sanguínea Seleção do Uruguai (minha preferida), uma façanha. Mas pela dedicação exibida em Montevidéu, pelo absoluto desejo de vencer.

Paulinho, que fracassou no Tottenham, da Inglaterra, e fez uma Copa do Mundo de 2014, no Brasil, abaixo da sua média, exilou-se na China em 2015. Tite anistiou o atleta, o lotou de confiança. A recuperação foi quase imediata.

Ao chamá-lo para a Seleção, ao cimentar Casemiro, outro gigante na posição, ao seu lado, reabriu as portas do sucesso ao jogador.

Se Neymar é a estrela mais cintilante do universo brasileiro, Paulinho é o operário-padrão. Deixa o craque mais livre, solto, ofensivo, mas se vê na obrigação de fazer algo especial, como os três intermináveis gols que marcou na histórica quinta-feira, noite de Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018.

O futebol é coletivo. Todos precisam se ajudar, ainda mais quando a equipe conta com um volante múltiplo, um jogador que todo o mundo quer, até os chineses. Paulinho encontrou a maioridade no futebol. Ele é mais do que um volante. É um jogador especial, usa a camuflagem de meia, exibe a fantasia de goleador.