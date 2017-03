Substituto de Walace no Grêmio já tem nome e sobrenome

Luiz Zini Pires

Volante destro de 1m84cm, Damián Musto, 29 anos, acertou as bases salariais com o Grêmio. Aceitou jogar na Arena em 2017. Concordou com os salários que o clube ofereceu. Ganhará bem mais do que recebe em seu país.



Se pudesse, já estaria em Porto Alegre. Antes, pediu conselhos ao seu colega Herrera, que jogou no Olímpico na década passada. Gostou do que ouviu.

O empecilho é o empobrecido Rosário, clube da província de Santa Fé.

Os dirigentes argentinos ainda não aceitaram os valores oferecidos pelos gaúchos. Estrategicamente, o Grêmio recuou.

Mas sabe que falta dinheiro ao Rosário para pagar os salários dos seus atletas, entre outras carências. O negócio será fechado nas próximas semanas.



O Grêmio entende que Musto é o nome ideal para substituir Walace, hoje no Hamburdo, da Alemanha, na Arena. Está certo.

Se chegar, agora ou no segundo semestre, será saudado como a grande contratação do Grêmio na temporada.