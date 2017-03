Time do sul do Brasil é fenômeno nas redes sociais

Luiz Zini Pires

O mais recente levantamento do Ibope Repucom sobre as performances dos clubes de futebol do Brasil nas redes sociais mostra o Flamengo em primeiro lugar no Instagram. Exibe 1,75 milhões de seguidores.

A novidade não mora aí, nos suculentos números do clube mais popular do Brasil, com mais de 32 milhões de fãs ou 16% dos torcedores de futebol do país.

A grande surpresa é a Chapecoense com 996 mil. A cidade tem uma população estimada em 200 mil habitantes.

Está alojada nos top 5, em quarto lugar, entre Flamengo (1,75 milhões), Corinthians (1,72 milhões), São Paulo (1,1 milhões) e Palmeiras (676 mil).

Os catarinenses superam facilmente a histórica dupla Gre-Nal.

O Grêmio tem 497 mil.

O Inter alcança 382 mil.

Mesmo somados, 879 mil fãs, os gaúchos não encostam nos novos e crescentes números da Chape.

Mais de três meses depois da tragédia na Colômbia, a Chapecoense continua crescendo acima da média dos grandes clubes brasileiros nas redes sociais.