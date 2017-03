Tite tentará quebrar recorde de João Saldanha na Seleção

Luiz Zini Pires

Tite completou nove meses de trabalho na Seleção Brasileira. Venceu seis partidas consecutivas nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018.

É líder da fase sul-americana do torneio. Tite fez quatro convocações. Chamou 36 jogadores. Poderia ter convocado 96.

Caso supere o Uruguai, nesta quinta-feira, às 20h, em Montevidéu, a Seleção alcançará a sétima vitória consecutiva e baterá o próprio recorde em Eliminatórias.

A marca atual, seis vitórias, é dividida entre o grupo de Tite e o do histórico conterrâneo João Saldanha (1917/1990), que lutava por vaga na Copa do Mundo do México de 1970 – até agora a mais brilhante Seleção formada no Brasil desde o começo do século passado.