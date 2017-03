Um fantasma persegue o atacante Pedro Rocha na Arena

Luiz Zini Pires

A temporada corre rumo ao quarto mês de 2017 e Pedro Rocha ainda não conhece as redes do gol adversário. Não marcou na Primeira Liga, no Gauchão e na Libertadores.

No sempre instável Campeonato Estadual, por exemplo, o dublê de lateral e meia, Léo Moura, fez dois.

Jogo após jogo, Pedro Rocha, ativo, solidário e veloz, exibe todos os fundamentos de um bom atacante. Bem, quase todos. Falta o gol.

O capixaba apresenta o drible, o cruzamento, a jogada lateral ofensiva, o passe perfeito ao companheiro na cara do goleiro, mas não consegue festejar quando tenta. Falha na conclusão. Chuta em cima do goleiro, desviado, para fora, longe.

Ele fica nervoso na hora definitiva. A goleira encolhe. O goleiro vira gigante.

Aos 22 anos, quase 1m80cm, desde 2015 entre os profissionais do Grêmio, quase 100 partidas com a camisa tricolor, o atacante ainda tem tempo para melhorar o fundamento. Sem a arma, terá uma vida comum. Goleador, fará fortuna na Europa.

Pedro Rocha foi valorizado no pentacampeonato da Copa do Brasil, em 2016, quando fez gols decisivos. Foi peça fundamental nas vitórias.

O treinador Renato poderia ser professor de Pedro Rocha com facilidade. Foi um goleador no seu tempo.

O incrível é que um atacante deixe as categorias de base sem saber chutar com a precisão necessária. É o mesmo que liberar um zagueiro frágil na cabeçada.