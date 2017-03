Vitória gremista no Exterior mostra o poder do grupo de Renato

Luiz Zini Pires

Barinas entrou no mapa de vitórias do Grêmio. A cidade venezuelana, oeste do país, assistiu a melhor apresentação do time da temporada.

A estreia na Libertadores, 2 a 0, contra o Zamora, foi positiva. O tamanho do adversário importa, óbvio, o que não anula o bom jogo no Exterior, a conquista de três pontos na estreia.

Não estava em campo time inteiro do pentacampeonato da Copa do Brasil. Cinco jogadores estavam fora por diferentes motivos. Quatro podem voltar. Walace, não, nem tem substituto igual.

Os venezuelanos não seguraram os gremistas. É um adversário fraco, um dos mais frágeis do torneio. O Grêmio está pronto para disputar a Libertadores. Não sei ainda se terá condições de disputar o título. Os jogadores vão superar a fase de grupos. Quando o mata-mata chegar, a história será outra.

Ramiro, um dos principais jogadores da nova temporada, e Léo Moura, autor de um gol, foram os melhores. Thyere se impôs. Kannemann sempre ajuda os seus colegas de zaga. Marcelo Oliveira, outra vez, comprometeu.

Marcelo Grohe precisa melhorar a saída de bola com os pés, defeito grave.

O Zamora teve algumas boas chances de gol. Há um problema claro no meio-campo. A marcação está solta. Michel e Jaílson não se completam. São jogadores parecidos. Jaílson, que é um bom e promissor volante, precisa de um companheiro que saiba marcar com mais intensidade, que o complete.

Bolaños teve uma atuação modesta, mas ele é confiável. Luan não foi o que se espera dele, mas vai crescer. No pênalti, pediu a bola. bateu. Mostrou confiança.

Pedro Rocha cresce em jogos decisivos. Barrios ainda precisa conhecer os colegas. O Grêmio não está acostumado a jogar com um camisa 9.



Venceu o coletivo, liderado pelas atuações de Léo Moura e Ramiro, que se entendem bem, parecem velhos companheiros. Uma vitória na estreia acalma e dá confiança.