Zago comete primeiro grande erro no comando do Inter

Luiz Zini Pires

A torcida colorada não precisava ouvir. Mas o técnico falou. Os microfones captaram a voz. Antônio Carlos Zago disse que a prioridade do Inter em 2017 é voltar para a Série A.

A derrota para o Cruzeiro, na Serra, foi poderosa. O treinador sentiu. Foi em busca de desculpas. Três meses depois, Zago começa a ser pressionado. A culpa é dos resultados recentes do seu time.

Não, Zago. A prioridade do Inter é conquistar o hepta regional, sete títulos em sequência, feito histórico. É só o que os dirigentes falam. O troféu é uma raridade em qualquer museu de clube, de poder citadino ou mundial.

O Inter não pode pensar fixamente na Série B ou na Série A enquanto disputa o Gauchão. Entre janeiro e maio, tudo se concentra no Campeonato Estadual. Transferir a responsabilidade é uma velha e conhecida desculpa, é uma viagem. É uma tentativa de fugir da realidade.

O final de março colorado preocupa. Com 14 pontos, o Inter terminou a fase classificatória do Campeonato Estadual com três vitórias. É, três.

Foi o sétimo colocado entre os 12 times do campeonato. Oito estreiam na nova fase no final de semana. O Inter contra o Cruzeiro, o mesmo que o venceu por 2 a 1 em Bento Gonçalves.

Os números de Zago são pobres, paupérrimos. Todos esperavam mais dele, do time, das novas contratações, da direção que assumiu em janeiro. Esperavam pelo menos um time titular na última semana de março.

A torcida reclama nas redes sociais. Protesta em voz alta. Faz barulho.

Domingo passado, em Novo Hamburgo, o treinador foi o centro das vaiais.

Na quarta-feira, em Bento Gonçalves, os inconformados torcedores procuraram o mesmo alvo.

Poucos no Beira-Rio, muito poucos, estão satisfeitos com o trabalho de Zago.