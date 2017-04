O que o gremista Miller Bolaños ensina ao colorado Nico López

Luiz Zini Pires

Atacantes Nico López, do Inter, e Miller Bolaños, do Grêmio

Atacantes Nico López, do Inter, e Miller Bolaños, do Grêmio Foto: Montagem sobre fotos / Agência RBS / Agência RBS

Trocar de país é uma loteria. O argentino Ignacio Scocco, 31 anos, ficou seis meses no Beira-Rio. Sentiu falta de adrenalina com a camisa vermelha. Saiu sem aplausos ou boas recordações.

O equatoriano Miller Bolaños, 26 anos, precisou de quase uma temporada inteira para mostrar o grande jogador que é. Fez o gol do título da Copa do Brasil. É o melhor jogador gremista da temporada 2017.

Antes, penou. Sofreu uma lesão grave, depois de um lance desleal do lateral William. Precisou conhecer os colegas, entender os treinadores, situar-se na Arena, viver Porto Alegre. Sentir-se em casa.

O Grêmio exibiu exemplar paciência com um jogador de seleção. Acertou.

O Inter precisa oferecer ao uruguaio Nico López, 23 anos, o tempo que o rival garantiu ao seu goleador. O ex-jogador do nacional-URU ainda está em processo de adaptação. Sofreu lesões. Ficou parado. Sentou no banco de reservas. É jovem, mesmo com experiência europeia. Precisa de tempo. Em campo, porém, precisa ser mais solidário. Fazer parte do grupo. Não se preocupar apenas com o seu futebol. Precisa evoluir, ser menos individualista.

Nico López tem talento. Ninguém sabe o tamanho real. Mas os dirigentes e a comissão técnica precisam apoiá-lo agora mais do que nunca.