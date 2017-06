Boa fase do Grêmio é visível até no sorteio da Copa do Brasil

Luiz Zini Pires

A boa sorte, se é que existe, corre ao lado do Grêmio na abertura do sexto mês da temporada. A competência, por outro lado, é real. Vai junto.

Na luxuosa sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio, o sorteio da fase de quartas de final da Copa do Brasil alinhou o Grêmio com o Atlético-PR. A Arena inteira vibrou.

As imprevisíveis bolinhas poderiam ter anunciado Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, talvez Santos. Em tese, os confrontos seriam bem mais difíceis.

Os paranaenses vivem uma fase irregular, mesmo classificados para próxima fase da Libertadores. Trocaram de treinador. Substituíram Paulo Autuori por Eduardo Baptista, e penam na tabela do Brasileirão depois de quatro rodadas. Estão em 19º lugar, popularmente conhecida como zona do rebaixamento. Perderam três jogos, um deles para o Grêmio, em Curitiba. Empataram um.

No final de semana, o Atlético-PR foi abatido no clássico doméstico pelo Coritiba, 1 a 0. A crise ronda o clube.

O que os times brasileiros mais temem hoje nem é a irregular equipe paranaense. É o piso da sua nova casa, erguida em nome da bilionária Copa do Mundo do Brasil de 2014.

A Arena da Baixada utiliza grama sintética, uma praga. O gramado de laboratório faz mal ao joelho do jogador, ao futebol e ao espetáculo.

Mas ninguém esquece que, em 2016, o Grêmio eliminou o adversário numa cobrança de pênaltis quase sem fim na Arena.

O adversário pode ser o mais franco entre oito times, mas o sistema mata-amata é cruel. Não respeita camisa, estádio ou fase.