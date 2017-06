Como um supercraque se transforma em um treinador campeão

Luiz Zini Pires

Jogadores do Madrid celebram o título do Campeonato Espanhol de 2016/2017 com Zidane, em maio passado

Jogadores do Madrid celebram o título do Campeonato Espanhol de 2016/2017 com Zidane, em maio passado Foto: SERGIO CAMACHO / AFP

O compenetrado repórter da BBC inglesa pediu uma frase sobre o treinador francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, ao feliz português Cristiano Ronaldo em uma sala lotada de troféus no espanhol Santiago Bernabéu em maio passado. A audiência era mundial.

O fabuloso atacante passou os olhos pelos troféus, muitos com a sua assinatura, mirou um, outro. Então se voltou para o microfone. Disse.

– Ele é simples.

Perfeito.

CR7 usou a palavra que os boleiros, com grife ou sem, adotam para elogiar o trabalho de um treinador que é prezado e reverenciado no vestiário, o que significa porta aberta para o sucesso.

O futebol produz milagres. Fez com que o melhor jogador europeu do final do século passado (três troféus número 1 da Fifa), começo do novo, encontrasse o seu sucessor (quatro estatuetas) como técnico de um dos três times mais populares do planeta. A sociedade parece perfeita, o ex-craque e o craque embalados em um mesmo e musculoso projeto.

Zidane é um fenômeno. A vitória ou não na final da Liga dos Campeões 2016/2017, entre o seu Madrid e a Juventus – amor antigo, com a camisa do time italiano começou a conquistar definitivamente o mundo do futebol – neste sábado (03), em Cardiff, no País de Gales, será mais um passo na sua jornada. Não é o começo, nem o fim.

Neste ritmo, aos 44 anos, 45 em 20 dias, ele terá uma mar de decisões pela frente. Se sorrir igualará o italiano Arrigo Sacchi, bicampeão da Liga pelo Milan nos anos 1980.

Sua carreira com treinador começou em agosto de 2013, como auxiliar-técnico de Carlo Ancelotti, no mesmo Real Madrid. Liderou o time B na temporada seguinte. Em janeiro de 2016, ganhou o posto que era do contestado Rafa Benítez. Cinco meses depois levantou uma Liga dos Campeões, a 11ª do clube que vale R$ 10,4 bilhões.

Ao eleger Zidane, Florentino Pérez, o presidente que fez do Madrid um time de galácticos, quis saber se o ex-jogador estava pronto para a nova função em um momento de enorme instabilidade da equipe. Ouviu que sim, sim senhor. O dirigente ficou sabendo ainda que se ele não estivesse preparado também diria.

Ele assumiu com a bênção do seu mestre Ancelotti, já longe da Espanha. Pediu logo dois reforços. Não levou o conterrâneo Paul Pogba. Ganhou o preparador físico Antonio Pintus, que trabalhou com ele na Juventus, em Turim.

Tímido e quase envergonhado distante da bola, amiga fiel, Zidane pisou o vestiário com um discurso firme, franco e "simples". Misturou o francês da natal Marselha (sua origem é argelina), o italiano captado nos anos de Juve (1996-2001), o espanhol de Madri e falou. Não se apresentou como um revolucionário ao estilo do contemporâneo Pep Guardiola ou do lendário Johan Cruyff (1947-2016), ou um teórico de cursos da Uefa.

Zidane e a bola, amigos fieis, inseparáveis Foto: Toru Yamanaka / AFP

É mais apegado aos ensinamentos táticos do italianíssimo Ancelotti (referência do consagrado Tite), "primeiro a defesa e depois o resto". Mas, como Pep e Cruyff, dupla que iluminou os caminhos dos amantes do melhor futebol nos úlltimos 40 anos, Zidane é adepto do jogo bonito, dos passes perfeitos e da posse útil de bola. Tudo que ele prezou em 18 anos como jogador.

Ainda emparelhou os egos entre os atletas, adotou a rotação entre os jogadores, ofereceu oportunidades aos reservas e fez a sua estrela CR7 entender que não podia disputar todas as partidas, que super-homens não existem. Ganhou todos pela dedicação no trabalho, esforço no dia a dia no CT e simplicidade nas palestras táticas – mesmo que seja um detalhista na hora de estudar o adversário e desenhar o plano de jogo.

Ele chega antes e sai depois dos treinos. Mostra uma paciência sem fim com os reservas e, quando os melhores estão nas seleções dos seus países, em datas Fifa, trata os reservas e os reservas dos reservas nos treinos como se fossem iguais aos ilustres companheiros ausentes. Fechou um grupo com 24 jogadores. Fez com que todos dobrassem a confiança. Todos jogaram.

Zidane desembarca no começo de junho nas ilhas britânicas 18 meses depois de assumir o Madrid com uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Europa, um Mundial de Clubes da Fifa e um Campeonato Espanhol no jovem currículo (2013-2017). Poderá vencer o milionário torneio europeu de novo como treinador. Superar a conquista de uma edição da Liga dos Campeões que alcançou como jogador, em 2002, camisa cinco (merecia a 10) _ fora o título como humilde auxiliar de Ancelotti, em 2014, _ também com o globalizado Madrid.

É muito? Não é.

Zidane respira vitórias desde sempre. Nunca vai parar.



A estimativa da Uefa é que a decisão entre Madrid e Juventus seja exibida ao vivo para mais de 200 países, com audiência de 350 milhões de pessoas.



Ninguém pode perder o último grande jogo do ano no continente europeu, não ser um entre 350 milhões de torcedores.

A aliança entre um ex-craque e um craque deu certo Foto: GERARD JULIEN / AFP

